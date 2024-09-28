Алексей Миранчук назвал отличительную черту футбола в США

— Это данность. Так как мы делим стадион с NFL-командой (с американским футболом — прим. «Чемпионата»), по каким-то причинам они решили положить искусственный газон. Но это не только у нас. Мы играли в Шарлотте — было искусственное поле. И ещё где-то такое есть. Вот такая данность.