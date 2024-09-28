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Сафонов получил третью самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Ренном» от L'Equipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил третью самую низкую оценку в команде за матч 6-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (3:1). Об этом сообщает L'Equipe.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Сафонов получил 5 баллов из 10. Столько же у воспитанника клуба Уоррена Заир-Эмери. Меньше оценка только у чемпиона Европы в составе сборной Испании Фабиана Руиса (4) и бразильского защитника парижан Лукаса Бералдо (3).

Самую высокую оценку в команде получил французский вингер Брэдли Барколя (8), который оформил дубль. Хавбек Жоау Невеш, правый защитник Ашраф Хакими и корейский полузащитник Ли Кан Ин получили «семёрки». По шесть баллов получили капитан команды Маркиньос, партнёр бразильца по центру обороны Вильям Пачо и вингер Усман Дембеле.

Отметим, что в предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов за игру с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и 4 за встречу с «Реймсом» в Лиге 1 (1:1).

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Ренн
Футбол, Франция, Тур 6
27.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Жюльен Стефан
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Усман Дембеле)
30′
Ли Кан Ин
58′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
68′
Ренн
Арно Калимуэндо
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
52′
87
Жоау Невеш
5
Маркиньос
69′
37
Милан Шкриньяр
8
Фабиан Руис
69′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
82′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
69′
23
Рандаль Коло Муани
Ренн
30
Стив Манданда
4
Кристофер Ву
65′
36
Алиду Сейду
11
Людовик Блас
9
Арно Калимуэндо
10
Амин Гуири
3
Адриен Трюффер
78′
43
Махамаду Надига
22
Лоренц Ассиньон
42′
59′
33
Ханс Хатебур
55
Лео Эстигор
66′
15
Микаил Файе
6
Азор Матусива
78′
7
Альберт Гренбек
8
Батист Сантамария
31′
65′
28
Глен Камара
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
12
Фолы
13
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь