«Вы хотите войны? Теперь мы воюем». Гвардиола отреагировал на речь игрока «Арсенала»

«Вы хотите войны? Теперь мы воюем. Габриэл прекрасно сказал после матча: “Это война, мы должны спровоцировать противника, подтолкнуть его. Это конец матча, что вы можете сделать?” Мы всё услышали. Вы провоцируете нас? Хорошо!» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).