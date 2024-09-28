Ла Лига потребовала ареста фанатов «Атлетико», устроивших расистскую акцию

Ранее фанаты «матрасников» перед мадридским дерби запустили акцию, в которой призывают остальных болельщиков приходить на стадион в масках и оскорблять Винисиуса. Подразумевается, что в таком случае у организаторов матча и правоохранительных органов не получится определить, кто конкретно выкрикивал расистские оскорбления в адрес бразильца.
«Вышеупомянутая кампания представляет собой преступление, связанное с разжиганием ненависти, четко описанное в уголовном кодексе. Ла Лига решительно осуждает эти действия, которые поощряют, пропагандируют и прямо или косвенно разжигают ненависть по отношению к конкретному человеку, в данном случае к игроку Винисиусу Жуниору», — отмечается в заявлении лиги.
Мадридское дерби пройдет 29 сентября в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико», начало — 22:00 мск.
Винисиус несколько раз становился жертвой оскорблений со стороны болельщиков. В декабре 2023 года бразилец стал послом ООН по вопросам прав человека. Он также призывал лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если в стране не изменится ситуация с расизмом. Ранее четыре человека были осуждены за оскорбления в адрес нападающего.