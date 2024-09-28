Ла Лига потребовала ареста фанатов «Атлетико», устроивших расистскую акцию

Винисиус несколько раз становился жертвой оскорблений со стороны болельщиков. В декабре 2023 года бразилец стал послом ООН по вопросам прав человека. Он также призывал лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если в стране не изменится ситуация с расизмом. Ранее четыре человека были осуждены за оскорбления в адрес нападающего.