«Манчестер Сити» не удержал победу во втором матче АПЛ подряд

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и пока продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Но уже в этом туре его могут обойти «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Ньюкасл» с 11 очками расположился на пятой строчке.