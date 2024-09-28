«Манчестер Сити» не удержал победу во втором матче АПЛ подряд

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе гостей отличился Йошко Гвардиол (35-я минута). У хозяев гол забил Энтони Гордон (58-я, с пенальти).
«Манчестер Сити» второй матч подряд сыграл вничью, в прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы спасла игру с «Арсеналом» только в компенсированное ко второму тайму время (2:2), хотя забила первой.
«Манчестер Сити» набрал 14 очков и пока продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Но уже в этом туре его могут обойти «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Ньюкасл» с 11 очками расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 5 октября примет «Фулхэм», «Ньюкасл» в тот же день в гостях сыграет с «Эвертоном».