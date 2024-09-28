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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о потере очков в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Источник: Getty Images

«Я сказал Эдии Хау, как я восхищаюсь им и тем, как они подошли к игре, в высоком прессинге, так прямо. Это такая сложная команда. Я признаю, что нам бы хотелось победить, мы сыграли вничью, они тоже этого заслуживают, и мы оба забираем по одному очку.

“Ньюкаслу” в прошлом сезоне пришлось нелегко по одной причине: много травм. В остальном эта команда выступает очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Ньюкасл» заработал 11 очков и располагается на пятой строчке.

Ньюкасл Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Хосеп Гвардиола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
57′
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
(Джек Грилиш)
35′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
26′
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
64′
39
Бруну Гимарайнс
32′
10
Энтони Гордон
23
Джейкоб Мерфи
2
Киран Триппьер
78′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
63′
77′
28
Джозеф Уиллок
11
Харви Барнс
77′
36
Шон Лонгстафф
Манчестер Сити
31
Эдерсон
56′
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
90′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
60′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
82
Рико Льюис
81′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
66′
47
Фил Фоден
10
Джек Грилиш
62′
81′
26
Савио
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
10
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
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