Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о потере очков в матче с «Ньюкаслом»

«Я сказал Эдии Хау, как я восхищаюсь им и тем, как они подошли к игре, в высоком прессинге, так прямо. Это такая сложная команда. Я признаю, что нам бы хотелось победить, мы сыграли вничью, они тоже этого заслуживают, и мы оба забираем по одному очку.



“Ньюкаслу” в прошлом сезоне пришлось нелегко по одной причине: много травм. В остальном эта команда выступает очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).