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«Тобол» догнал «Астану» в КПЛ после матча с отмененными голами и незабитым пенальти

Состоялся перенесенный матч 16-го тура КПЛ-2024 между «Тоболом» и «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил хавбек сборной Казахстана Александр Зуев.

При этом, в первом тайме гол Игора Ивановича из «Тобола» был отменен из-за офсайда, а мяч другого футболиста костанайцев Давида Энена во второй половине был отменен из-за игры рукой.

На 78-й минуте Ислам Чесноков не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль голкиперу карагандинцев Егору Цуприкову.

Впрочем, на 88-й минуте Чесноков ассистировал Зуеву.

Таким образом, «Тобол» набрал 30 очков и настиг «Астану», у которой также 30 баллов. Оба клуба делят пятое и шестое место в таблице. Примечательно, что у столичного клуба на две игры меньше, чем у костанайцев.

Тобол Кс
1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
Футбол, Казахстан, 16-й тур
28.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
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