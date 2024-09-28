«Тобол» догнал «Астану» в КПЛ после матча с отмененными голами и незабитым пенальти

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил хавбек сборной Казахстана Александр Зуев.
При этом, в первом тайме гол Игора Ивановича из «Тобола» был отменен из-за офсайда, а мяч другого футболиста костанайцев Давида Энена во второй половине был отменен из-за игры рукой.
На 78-й минуте Ислам Чесноков не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль голкиперу карагандинцев Егору Цуприкову.
Впрочем, на 88-й минуте Чесноков ассистировал Зуеву.
Таким образом, «Тобол» набрал 30 очков и настиг «Астану», у которой также 30 баллов. Оба клуба делят пятое и шестое место в таблице. Примечательно, что у столичного клуба на две игры меньше, чем у костанайцев.