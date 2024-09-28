«Челси» победил в матче АПЛ благодаря рекордному покеру Палмера

Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме. Кроме того, это уже третий хет-трик футболиста за «Челси» в АПЛ, что является повторением клубного рекорда (столько же у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).