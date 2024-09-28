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«Челси» победил в матче АПЛ благодаря рекордному покеру Палмера

Лондонский клуб обыграл «Брайтон» со счетом 4:2. Полузащитник сборной Англии Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме.

Источник: Getty Images

Футболисты «Челси» обыграли «Брайтон» со счетом 4:2 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги.

Четыре гола на счету Коула Палмера. Полузащитник сборной Англии отличился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минутах. У «Брайтона» голы забили Жоржиньо Рюттер (7) и Карлос Балеба (34).

Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме. Кроме того, это уже третий хет-трик футболиста за «Челси» в АПЛ, что является повторением клубного рекорда (столько же у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).

«Челси» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с девятью очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Челси» 6 сентября примет «Ноттингем Форест», «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Тоттенхэмом».

Челси
4:2
Первый тайм: 4:2
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Фабиан Хюрцелер
Голы
Челси
Коул Палмер
(Николас Джексон)
21′
Коул Палмер
28′
Коул Палмер
31′
Коул Палмер
(Джейдон Санчо)
41′
Брайтон
Жоржиньо Рюттер
(Карлос Балеба)
7′
Карлос Балеба
34′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
29
Уэсли Фофана
78′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
3
Марк Кукурелья
33′
70′
40
Ренату Вейга
8
Энцо Фернандес
29′
79′
18
Кристофер Нкунку
11
Нони Мадуэке
63′
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
79′
45
Ромео Лавиа
19
Джейдон Санчо
71′
10
Михаил Мудрик
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
5
Льюис Данк
27′
30
Первис Эступиньян
29′
20
Карлос Балеба
41
Джек Хиншелвуд
22
Каору Митома
4
Адам Уэбстер
57′
3
Игор
24
Ферди Кадиоглу
71′
10
Хулио Энкисо
27
Матс Виффер
57′
26
Ясин Айяри
14
Жоржиньо Рюттер
71′
17
Янкуба Минте
18
Дэнни Уэлбек
81′
28
Эван Фергюсон
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
11
Фолы
9
6
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Брайтон
Чемпионат Англии: таблица и календарь