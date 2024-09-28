«Байер» прервал победную серию «Баварии» в чемпионате Германии

Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Роберта Андриха (31-я минута) мюнхенцы ответили результативным ударом Александара Павловича (39).
«Бавария» прервала стартовую победную серию в чемпионате из четырех игр и с 13 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Байер» (10 очков) идет на третьей позиции.
Результаты других матчей:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Унион» — 1:0;
«Вольфсбург» — «Штутгарт» — 2:2;
«Майнц» — «Хайденхайм» — 0:2;
«Лейпциг» — «Аугсбург» — 4:0;
«Фрайбург» — «Санкт-Паули» — 0:3.