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«Байер» прервал победную серию «Баварии» в чемпионате Германии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, закончилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Роберта Андриха (31-я минута) мюнхенцы ответили результативным ударом Александара Павловича (39).

«Бавария» прервала стартовую победную серию в чемпионате из четырех игр и с 13 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Байер» (10 очков) идет на третьей позиции.

Результаты других матчей:

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Унион» — 1:0;

«Вольфсбург» — «Штутгарт» — 2:2;

«Майнц» — «Хайденхайм» — 0:2;

«Лейпциг» — «Аугсбург» — 4:0;

«Фрайбург» — «Санкт-Паули» — 0:3.

Бавария
1:1
Первый тайм: 1:1
Байер
Футбол, Германия, Тур 5
28.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Хаби Алонсо
Голы
Бавария
Александр Павлович
39′
Байер
Роберт Андрих
(Гранит Джака)
31′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
23′
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
78′
27
Конрад Лаймер
7
Серж Гнабри
65′
11
Кингсли Коман
9
Гарри Кейн
86′
25
Томас Мюллер
17
Майкл Олисе
78′
10
Лерой Сане
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
30
Джереми Фримпонг
8
Роберт Андрих
32′
34
Гранит Джака
20
Алехандро Гримальдо
71′
90′
44
Жанюэль Белосян
10
Флориан Вирц
57′
90′
25
Эсекиэль Паласиос
11
Мартен Террье
58′
21
Амин Адли
22
Виктор Бонифейс
78′
19
Натан Телла
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
2
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
11
Фолы
15
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь