«Барса» пропустила 4 от середняка! Первое поражение каталонцев в чемпионате — сенсация

Уже на 18-й минуте «Осасуна» открыла счёт. Сарагоса прошёл по левому флангу и навесил в штрафную точно на ход Будимиру. По нему играл Кубарси, который ничего не смог сделать с соперником. Причём прошло лишь 10 минут, и «Осасуна» забила второй раз. На этот раз Сарагоса вышел один на один с голкипером «Барсы» Пеньей, изящно его обвёл и пробил в пустые ворота. В такой ситуации даже здоровый тер Штеген вряд ли смог бы спасти.