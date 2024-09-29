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«Барса» пропустила 4 от середняка! Первое поражение каталонцев в чемпионате — сенсация

«Осасуна» разорвала на контратаках.

Источник: Getty Images

Завершилась серия «Барселоны», которая стабильно побеждала в стартовых семи турах. В 8-м туре пришлось ехать в гости к «Осасуне», которая неплохо стартовала в этом сезоне. А на этот раз смогла и вовсе удивить.

Флик решил значительно ротировать состав. На скамейке остались в том числе два лучших футболиста команды — Рафинья и Ямаль. Вероятно, тренер приберёг из-за Лиги чемпионов во вторник (правда, играть предстоит дома с «Янг Бойз»). В результате «Осасуна» чувствовала себя раскованно. А Брайан Сарагоса вообще поймал кураж — едва ли не все атаки хозяев в первом тайме шли через него.

Уже на 18-й минуте «Осасуна» открыла счёт. Сарагоса прошёл по левому флангу и навесил в штрафную точно на ход Будимиру. По нему играл Кубарси, который ничего не смог сделать с соперником. Причём прошло лишь 10 минут, и «Осасуна» забила второй раз. На этот раз Сарагоса вышел один на один с голкипером «Барсы» Пеньей, изящно его обвёл и пробил в пустые ворота. В такой ситуации даже здоровый тер Штеген вряд ли смог бы спасти.

В первом тайме у «Барселоны» было 72% владения мячом, но лучшие моменты остались за «Осасуной». Можно было ожидать, что Флик сделает первую замену уже в перерыве, но этого не случилось. И в начале второго тайма «Барселона» отыграла один мяч. Помог ляп вратаря «Осасуны».

На самом деле Эррера ошибся дважды, и оба раза — весьма грубо. Сначала подставил команду, отдав пас сопернику в простой ситуации. А затем на него нашло ещё одно затмение, и он пропустил дальний удар в ближний угол. И это ещё Пау Виктор пробил достаточно слабо. Удивительно, как такой удар превратился в гол. Видимо, голкипер потерял ворота из виду.

После этого Флик уже выпустил одновременно и Ямаля, и Рафинью. Вот тогда стало действительно жарко. «Барса» начала создавать момент за моментом. Отличная возможность сравнять счёт была у Феррана Торреса, который обвёл двух защитников, но пробил во вратаря.

К 70-й минуте счёт по офсайдам стал 8:0. Каталонцы играли с высокой линией защиты и постоянно ловили соперника на положении «вне игры». Только вот в тех случаях, когда «Осасуне» удавалось избежать офсайда, получалось крайне опасно. Очередная контратака хозяев завершилась назначением пенальти в ворота «Барсы» за фол Домингеса. С 11 метров Будимир пробил точно в правый угол — 3:1. После этого «Осасуна» не стеснялась ситуативно садиться в линию даже из шести защитников.

У «Барселоны» с этим ничего не получалось сделать. Гости даже пропустили четвёртый раз — после того как Ямаль потерял мяч рядом со своей штрафной. Мощнейший дальний удар удался Бретонесу. И вот здесь уже могут быть вопросы к вратарю «Барселоны» — у Пеньи были шансы спасти, но он не дотянулся до мяча.

Каталонцы в конце матча не бросили играть. Ямаль даже забил на 89-й минуте, а в компенсированное время претендовал на пенальти, но судья не обнаружил фола.

Ещё Ферран Торрес пробил в штангу на последних минутах, но вытащить ничью уже в любом случае не было времени. Таким образом, победная серия «Барселоны» прервалась. Правда, команда Флика останется на первом месте по итогам тура, даже если «Реал» выиграет в дерби у «Атлетико».

Григорий Телингатер

Осасуна
4:2
Первый тайм: 2:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 8
28.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Ханс-Дитер Флик
Голы
Осасуна
Анте Будимир
(Брайан Сарагоса)
18′
Брайан Сарагоса
(Пабло Ибаньес)
28′
Анте Будимир
72′
Абель Бретонес
85′
Барселона
Пау Виктор
(Херард Мартин)
53′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
89′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
22
Энцо Бойомо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
8
Пабло Ибаньес
61′
3
Хуан Крус
84′
2
Начо Видаль
12
Хесус Аресо
84′
5
Хорхе Эррандо
14
Рубен Гарсия
59′
15
Рубен Пенья
19
Брайан Сарагоса
69′
77′
23
Абель Бретонес
17
Анте Будимир
77′
9
Рауль Гарсия
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
8
Педри
90+6′
7
Ферран Торрес
35
Херард Мартин
70′
3
Алехандро Бальде
36
Серхи Домингес
71′
85′
32
Эктор Форт
14
Пабло Торре
59′
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
70′
17
Марк Касадо
18
Пау Виктор
59′
11
Рафинья
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
8
13
Фолы
3
9
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь