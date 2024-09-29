Миранчук помог «Атланте» спасти игру в Филадельфии, но шансы на плей-офф тают на глазах

Для «Атланты Юнайтед» сейчас каждый матч — судьбоносный. А визит в Пенсильванию представлялся таковым даже не в квадрате, а в кубе. Перед стартовым свистком именно «Филадельфия» выходила в стыки с девятого места, а в таблице оппонентов разделяли три очка. Причем отставание могло быть меньшим, если бы не результат апрельской встречи в Джорджии, где «пятиполосные» после часа игры вели с перевесом в два мяча, но ухитрились за несколько минут растерять свое преимущество (2:2).