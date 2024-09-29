Криштиану Роналду набирает сотрудников для работы в отеле. Marca назвала вакансии и оклад

На днях в Сети появились предложения о работе в отеле Pestana CR7, принадлежащем Роналду. Туда требуются люди на самые разные должности: домработница, супервайзер, швейцар, портье и младший официант. От кандидатов для работы в указанном месте требуется высокий уровень английского языка (B2 или C1), а в некоторых случаях также требуется наличие среднего или высшего профессионального образования.
Зарплата на должности руководителя будет составлять € 2300 в месяц. На должности официанта — € 1300.
Соискателям также предлагается бессрочный контракт, к которому добавляются билеты в ресторан (то есть оплачивается питание), медицинская страховка, которую оплатит компания, льготный тариф — желающим остановиться в одном из отелей сети, а также скидка в 25% в барах и ресторанах. Что касается отпуска, то у работников он составляет 30 дней в году плюс 20 дополнительных дней.
Marca cообщает, что бизнес Роналду стремительно развивается и постоянно требует увеличения числа сотрудников.
Напомним, Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».