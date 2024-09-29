Криштиану Роналду набирает сотрудников для работы в отеле. Marca назвала вакансии и оклад

Соискателям также предлагается бессрочный контракт, к которому добавляются билеты в ресторан (то есть оплачивается питание), медицинская страховка, которую оплатит компания, льготный тариф — желающим остановиться в одном из отелей сети, а также скидка в 25% в барах и ресторанах. Что касается отпуска, то у работников он составляет 30 дней в году плюс 20 дополнительных дней.