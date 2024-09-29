Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS против «Шарлотт»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Чемпион мира аргентинец Лионель Месси отметился забитым мячом, который принес «Интер Майами» ничью в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против «Шарлотт».
Встреча прошла в Майами и завершилась со счетом 1:1. Месси отличился на 67-й минуте, у гостей мяч забил поляк Кароль Свидерский (57).
«Интер Майами» набрал 65 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, обгоняя ближайшего преследователя на 8 баллов. «Шарлотт» с 42 очками занимает седьмую строчку.