Анчелотти запретил игрокам «Реала» спорить с судьёй в матче с «Атлетико» — Marca

По информации источника, итальянский специалист остался недоволен поведением своих футболистов в матче 7-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:2), во время которого они часто спорили с главным арбитром встречи и выступали против его решений. С точки зрения Анчелотти, из-за подобного поведения игроков «сливочных» они потеряли контроль над матчем.