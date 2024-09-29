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Клуб экс-тренера «Спартака» потерпел первое поражение в чемпионате Италии

«Торино» проиграл «Лацио» со счетом 2:3 и опустился после шести туров на четвертое место в турнирной таблице. Команда Ваноли проиграла второй матч подряд на этой неделе.

Источник: Getty Images

«Торино», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, уступил «Лацио» в шестом туре чемпионата Италии и не смог удержать лидерство в турнире.

Матч в Турине завершился со счетом 2:3.

У хозяев отличились Че Адамс (67-я минута) и Сауль Коко-Басси (92). У гостей забивали Маттео Гендузи (8), Булайе Диа (60) и Тиджани Нослин (89).

Ваноли возглавляет «Торино» с июля, в первых пяти турах он одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Проигрыш «Лацио» стал для «Торино» вторым подряд с учетом Кубка Италии.

Лидером Серии А после шести матчей является «Ювентус» (12 очков), у «Торино» четвертая строчка (11 очков).

Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022-го и выиграл с ним Кубок России.

Торино
2:3
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 6
29.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Марко Барони
Голы
Торино
Че Адамс
(Никола Влашич)
67′
Сауль Коко
(Адам Масина)
90+2′
Лацио
Маттео Гендузи
(Нуну Тавареш)
8′
Булай Диа
(Густав Исаксен)
60′
Тиджани Нослин
(Матиас Весино)
89′
Составы команд
Торино
1
Альберто Палеари
5
Адам Масина
23
Сауль Коко
8
Иван Илич
72′
28
Самуэле Риччи
91
Дуван Сапата
20
Валентино Лазаро
63′
10
Никола Влашич
24
Борна Соса
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
27
Мергим Войвода
78′
13
Гильермо Марипан
61
Адриен Тамез
46′
18
Че Адамс
9
Антонио Санабрия
54′
63′
92
Алю Нжие
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
72′
6
Никола Ровелла
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
76′
30
Нуну Тавареш
68′
3
Лука Пеллегрини
29
Мануэль Лаццари
80′
77
Адам Марушич
11
Валентин Кастельянос
89′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
62′
68′
5
Матиас Весино
19
Булай Диа
68′
20
Лум Чауна
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
11
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торино
Лацио
Чемпионат Италии: таблица и календарь