Эрик тен Хаг пожаловался на финансовые ограничения «Манчестер Юнайтед»

Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями, с которыми нам приходится иметь дело. У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом и последующих сезонах. За последние два года наша команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно стать более стабильными", — приводит слова тен Хага Daily Mail.