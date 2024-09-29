В «Сьоне» озвучили цели перед Миранчуком. «Сначала — голы, потом — чемпионство и Лига чемпионов»

— В футболе голы — это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче. Поэтому цели у «Сьона» всегда одни и те же — сначала голы и победы в каждой игре, а потом чемпионство и Лига чемпионов. В конце сезона посмотрим, насколько мы решили все свои задачи, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.