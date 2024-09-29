Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Сьоне» озвучили цели перед Миранчуком. «Сначала — голы, потом — чемпионство и Лига чемпионов»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, какие цели на сезон ставятся перед российским полузащитником команды Антоном Миранчуком.

Источник: FCSion

— Какие цели ставятся перед Миранчуком и командой в этом сезоне?

— В футболе голы — это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче. Поэтому цели у «Сьона» всегда одни и те же — сначала голы и победы в каждой игре, а потом чемпионство и Лига чемпионов. В конце сезона посмотрим, насколько мы решили все свои задачи, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Сьон
Локомотив
Россия