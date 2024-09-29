Тренер «Атырау» отреагировал на камбэк «Актобе» в Кубке Казахстана

«Получился хороший праздник, когда есть болельщики, когда они яро болеют. Причем болельщики проявили уважение друг другу. К сожалению, мы оказались проигравшими в этой игре. Мы проиграли по счету, но не по духу. Сегодня хотели подытожить нашу работу на протяжение двух лет… Ребят по-отцовски жалко, но надо двигаться дальше. Если начну говорить про судейство, получится, будто я сопли жую. Я бы не хотел так делать. Я вообще не хочу говорить про судей», — сказал Жуковский.