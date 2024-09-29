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Тренер «Атырау» отреагировал на камбэк «Актобе» в Кубке Казахстана

Главный тренер «Атырау» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Актобе» в финале Кубка Казахстана-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: Соцсети

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Актобе». При этом «Атырау» вышел вперед усилиями Николая Сигневича, но в течении двух минут все изменилось. В концовке встречи Алибек Касым сравнял счет с пенальти, а затем Фредди Гондола принес победу «Актобе».

«Получился хороший праздник, когда есть болельщики, когда они яро болеют. Причем болельщики проявили уважение друг другу. К сожалению, мы оказались проигравшими в этой игре. Мы проиграли по счету, но не по духу. Сегодня хотели подытожить нашу работу на протяжение двух лет… Ребят по-отцовски жалко, но надо двигаться дальше. Если начну говорить про судейство, получится, будто я сопли жую. Я бы не хотел так делать. Я вообще не хочу говорить про судей», — сказал Жуковский.

«Актобе» стал двукратным обладателем Кубка Казахстана. Теперь команда точно сыграет в еврокубках в новом сезоне.

Атырау
Актобе
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