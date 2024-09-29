«Не могу объяснить этот цирк». Лидер «Атырау» выступил с громким заявлением после финала Кубка Казахстана

Большую часть встречи «нефтяники» вели в счете, но в конце игры главный судья Данияр Сахи после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Атырау». Алибек Касым сравнял счет, а затем Гондола Смит на 90-й минуте забил победный гол в составе «Актобе».
— Александр, пару слов по сегодняшней игре.
— Честно говоря, вообще нет ни эмоций, ни какой даже правильной мысли, чтобы объяснить этот цирк, который произошел на последних минутах матча. Мы посмотрели момент 600 тысяч раз в раздевалке. Судья дает смешной пенальти, который убивает такой маленький клуб, как «Атырау». Честно, никогда в жизни не говорил по поводу судейства, но это катастрофа.
— А что сказал на поле судья? Он как-то объяснил?
— Он вообще никак не сформулировал свое решение.
— Какая сейчас обстановка в раздевалке?
— Надо было пригласить арбитров в раздевалку и посмотреть, что там происходит. У нас есть семьи, родители, дети, друзья, которые смотрят это все. Вы сами все видели. Мне просто обидно за слезы наших друзей, матерей и жен. Все сейчас плачут от такого несправедливого беспредела.
— Во время награждения не думали спросить руководство Лиги про пенальти?
— А как? Просто были слезы ребят, руководителей и тренеров. Я горд за свою команду. Но, видите, все не по футбольному принципу сегодня произошло.
Напомним, что «Актобе» во второй раз в истории завоевал Кубок Казахстана.