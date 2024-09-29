«Не могу объяснить этот цирк». Лидер «Атырау» выступил с громким заявлением после финала Кубка Казахстана

— Честно говоря, вообще нет ни эмоций, ни какой даже правильной мысли, чтобы объяснить этот цирк, который произошел на последних минутах матча. Мы посмотрели момент 600 тысяч раз в раздевалке. Судья дает смешной пенальти, который убивает такой маленький клуб, как «Атырау». Честно, никогда в жизни не говорил по поводу судейства, но это катастрофа.