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«Не могу объяснить этот цирк». Лидер «Атырау» выступил с громким заявлением после финала Кубка Казахстана

Полузащитник «Атырау» Александр Нойок в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал итог финального матча Кубка Казахстана с «Актобе».

Источник: ФК "Атырау"

Большую часть встречи «нефтяники» вели в счете, но в конце игры главный судья Данияр Сахи после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Атырау». Алибек Касым сравнял счет, а затем Гондола Смит на 90-й минуте забил победный гол в составе «Актобе».

— Александр, пару слов по сегодняшней игре.

— Честно говоря, вообще нет ни эмоций, ни какой даже правильной мысли, чтобы объяснить этот цирк, который произошел на последних минутах матча. Мы посмотрели момент 600 тысяч раз в раздевалке. Судья дает смешной пенальти, который убивает такой маленький клуб, как «Атырау». Честно, никогда в жизни не говорил по поводу судейства, но это катастрофа.

— А что сказал на поле судья? Он как-то объяснил?

— Он вообще никак не сформулировал свое решение.

— Какая сейчас обстановка в раздевалке?

— Надо было пригласить арбитров в раздевалку и посмотреть, что там происходит. У нас есть семьи, родители, дети, друзья, которые смотрят это все. Вы сами все видели. Мне просто обидно за слезы наших друзей, матерей и жен. Все сейчас плачут от такого несправедливого беспредела.

— Во время награждения не думали спросить руководство Лиги про пенальти?

— А как? Просто были слезы ребят, руководителей и тренеров. Я горд за свою команду. Но, видите, все не по футбольному принципу сегодня произошло.

Напомним, что «Актобе» во второй раз в истории завоевал Кубок Казахстана.

Атырау
Актобе
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