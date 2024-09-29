«Манчестер Юнайтед» очень плох. Дома получили от «Тоттенхэма» три и потеряли лидера

На 77-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч и закрыл все вопросы по этой встрече. После навеса с углового Сарр скинул мяч головой, а набежавший Соланке с двух метров покатил его в ворота. Ко всем проблемам «МЮ» добавилась ещё и травма головы у Маунта. Мало того что «Юнайтед» уступил в матче с прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов, так ещё и потерял, вероятно, сразу трёх игроков центра поля. А ведь в следующем туре ехать в гости к «Астон Вилле».