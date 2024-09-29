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«Манчестер Юнайтед» очень плох. Дома получили от «Тоттенхэма» три и потеряли лидера

Бруну Фернандеш удалился впервые за 242 матча в английском клубе.

Источник: Getty Images

«МЮ» и «Тоттенхэм» оказались в похожей ситуации перед 6-м туром. У обеих команд было по семь очков — уже начало формироваться отставание от лидеров. В этой ситуации победа над прямым конкурентом давала возможность одним немного выдохнуть, а другим ещё больше нырнуть в потоки критики.

Согласно букмекерским котировкам, «МЮ» считался небольшим фаворитом, однако с первых минут стало заметно преимущество «Тоттенхэма». И уже на третьей минуте отличился Джонсон. Хотя всё внимание тут, пожалуй, к центральному защитнику ван де Вену. Он перехватил мяч на своей половине поля, прошёл с ним 50+ метров и с лицевой линии отдал ассист на дальнюю штангу. Тот случай, когда героем эпизода стал не автор гола, а человек, отдавший пас. Это чувствовалось даже по тому, как ван де Вена поздравляли с голом больше, чем Джонсона.

После этого «Тоттенхэм» в свойственной себе манере продолжил смело идти вперёд, а «МЮ» — играть на контратаках. В этом сценарии гости преуспевали больше. Тот же Джонсон пробил в штангу, а Ромеро едва не забил боковыми «ножницами». Ещё и Вернер запорол выход один на один с вратарём (Сон не попал даже в заявку на матч из-за травмы). И это ещё несколько опасных атак хозяева сорвали ценой жёлтых карточек крайним защитникам.

У «МЮ» тоже были моменты — снова отличный шанс упустил Зиркзее. А Гарначо пробил с лёта в штангу. Если бы мяч попал в створ, то даже у Викарио шансов практически не было бы. И всё же «Тоттенхэм» выглядел намного опаснее. А затем случился весьма спорный эпизод — капитан «МЮ» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку. Первую за 242 матча в клубе.

Ситуация выглядела противоречиво. С одной стороны, португалец сыграл агрессивно и было характерное движение, когда нога от земли пошла вверх. С другой — Бруну попал по сопернику не шипами. Само касание не выглядело таким грубым, как прыжок. VAR не стал звать главного судью Криса Кавану к монитору, оставив изначальное решение в силе. Капитанская повязка отошла Лисандро Мартинесу. А вскоре случилась ещё одна неприятность для «МЮ», который, видимо, потерял ещё одного полузащитника на следующие матчи. Из-за травмы пришлось заменить Майну на Маунта.

Второй тайм начался с ещё одного гола в ворота «МЮ». Прострел Джонсона с правого фланга удалось заблокировать, но первым к отскочившему мячу успел Кулушевски. Швед забил свой первый гол в этом сезоне — чуть-чуть не дотянулся Онана. Примечательно, что атака «Тоттенхэма» прошла сквозь Каземиро, которого только в перерыве выпустил тен Хаг.

«МЮ» оказался в ситуации, из которой уже почти нет шансов выкарабкаться. Однако именно в этот момент хозяева приободрились. Опасно били по воротам Мартинес, Каземиро и Гарначо. А ещё несколько раз «МЮ» претендовал на пенальти за попадание мяча в руку соперникам.

На 77-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч и закрыл все вопросы по этой встрече. После навеса с углового Сарр скинул мяч головой, а набежавший Соланке с двух метров покатил его в ворота. Ко всем проблемам «МЮ» добавилась ещё и травма головы у Маунта. Мало того что «Юнайтед» уступил в матче с прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов, так ещё и потерял, вероятно, сразу трёх игроков центра поля. А ведь в следующем туре ехать в гости к «Астон Вилле».

Григорий Телингатер

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 6
29.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Ангелос Постекоглу
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Микки ван де Вен)
3′
Деян Кулушевски
47′
Доминик Соланке
(Пап Метар Сарр)
77′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
34′
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
55′
20
Диогу Далот
39′
8
Бруну Фернандеш
42′
17
Алехандро Гарначо
25
Мануэль Угарте
65′
73′
14
Кристиан Эриксен
37
Кобби Майну
45′
7
Мэйсон Маунт
45+4′
85′
16
Амад Диалло
10
Маркус Рэшфорд
73′
9
Расмус Хейлунн
11
Джошуа Зиркзе
46′
18
Каземиру
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
17
Кристиан Ромеро
23
Педро Порро
73′
30
Родриго Бентанкур
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
13
Дестини Удоджи
46′
24
Джед Спенс
54′
37
Микки ван де Вен
81′
6
Раду Дрэгушин
10
Джеймс Мэддисон
77′
15
Лукас Бергвалль
16
Тимо Вернер
77′
29
Пап Метар Сарр
22
Бреннан Джонсон
45+1′
76′
47
Мики Мур
Статистика
5
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
16
Фолы
15
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь