Бекхэма довели порядки в США. Американцы хамили прямо в лицо: «Нам плевать, кто ты!»

В США алкоголь не продают лицам младше 21 года, поэтому документы проверяют почти всегда. Ведь в 20 лет мужчина может выглядеть и на 40 — при этом за продажу алкоголя во многих штатах грозит уголовное наказание. И виновным могли признать официанта, а не владельца ресторана. Поэтому его поведение вызывает понимание, а вот Бекхэм, кажется, не сразу адаптировался к американским реалиям.