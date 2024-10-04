Бекхэма довели порядки в США. Американцы хамили прямо в лицо: «Нам плевать, кто ты!»

Когда Дэвид Бекхэм покинул мадридский «Реал» в 32 года, то внезапно перебрался в США. Трансфер звезды в «Лос-Анджелес Гэлакси» влюбил многих американцев в футбол. Но некоторые из них даже не слышали о Бекхэме, что привело к курьезному случаю.
Бекхэм хотел устроить скандал в США — из-за дерзкого официанта
Когда Бекхэм приехал в США, он был мировой звездой — казалось, о нем знают все. Но в 2007-м соккер (американское название футбола) не был популярен в США. Американцы больше любили бейсбол и американский футбол. А звездные футболисты пришли в США вслед за Бекхэмом через пару лет — он одним из первых открыл дверь за океан европейским постаревшим топам.
В новом клубе Бекхэм чувствовал себя лидером — для него в MLS даже приняли специальное правило: разрешили выводить двух футболистов под потолок зарплат. Поэтому вместе с Бекхэмом в «Гэлакси» пришла еще одна звезда — экс-игрок сборной Португалии Абель Шавьер.
Когда «Гэлакси» приехали в Вашингтон на матч с «Ди Си Юнайтед», Бекхэм позвал одноклубников в ближайший стейк-хаус «Morton’s». Хотел, чтобы сблизиться в неформальной обстановке, — пообещав оплатить счет. Бекхэм и Шавьер сели за стол с одноклубниками-американцами — Донованом, Грэем и Мартино. К футболистам подошел официант и спросил, кто из них желает вина. Согласились все.
Тогда официант попросил у футболистов документы — хотя всем за столом было минимум 25 лет (Хавьеру и Бекхэму вообще за 30). Американские футболисты показали водительские права. Но у Бекхэма документов с собой не было. «Нет документов — нет вина!» — сказал официант и выхватил бокал у футболиста.
Бекхэм удивился: «Этот парень прикалывается?» Ему было 32 года — известный футболист, с бородой, в окружении таких же взрослых мужчин! Неужели официант подозревал, что перед ним сидит школьник?
Конфликт с рестораном решил телохранитель Бекхэма
Пока Бекхэм негодовал, официант переключился на 34-летнего Шавьера, который нервно рылся в карманах. У португальца тоже не было документов — зато на лице красовалась фирменная белая борода. «Что это такое?! Вы знаете, сколько мне лет? У меня уже есть ребенок, который имеет право выпивать», — возмущался защитник.
Одноклубники Бекхэма давились от смеха — местные везде показывают водительские права и привыкли к проверкам. Но в Европе Бекхэм жил иначе — его там все знали! Официант же стоял на своем: никакого вина без документов. Для него это уже было делом принципа.
Телохранитель Бекхэма пошел на кухню разбираться с руководством ресторана. Официант не сдавался: «Мне наплевать, кто они!». Но управляющий понял, что в гостях звезды, поэтому приказал налить вино Бекхэму и Шавьеру.
В США алкоголь не продают лицам младше 21 года, поэтому документы проверяют почти всегда. Ведь в 20 лет мужчина может выглядеть и на 40 — при этом за продажу алкоголя во многих штатах грозит уголовное наказание. И виновным могли признать официанта, а не владельца ресторана. Поэтому его поведение вызывает понимание, а вот Бекхэм, кажется, не сразу адаптировался к американским реалиям.