Моуринью отжигает в Турции. Поставил ноутбук с ошибкой судьи перед оператором и получил желтую

«В правиле 4 написано: “официальное лицо команды, которое… ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования, будет удалено”. В правиле 12 говорится, что “нарушения официальных лиц, наказуемые удалением, включают в себя (но не ограничиваются этим): …поведение в неприемлемой манере в результате использования электронного или коммуникационного оборудования”, — написал Бобров в своем Telegram-канале.