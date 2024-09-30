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Дерби Мадрида — огнище и скандалище! Фанаты прервали матч, а «Атлетико» забил на 90+5-й

Игра, в которой было примерно всё.

Источник: Getty Images

Главный матч дня — «Атлетико» против «Реала». Именно на «Сивитас Метрополитано» команда Анчелотти потерпела единственное поражение в прошлом сезоне Ла Лиги. И на этот раз «Реал» подошёл к матчу без своего звёздного новичка Мбаппе, который пропустит до трёх недель.

В такой ситуации действующим чемпионам пришлось прямо перед дерби изменить схему. Как и ожидалось, «Реал» просто откатился к базовым настройкам — они давали успех в прошлом сезоне. Речь про 4−4−2 с Винисиусом и Родриго впереди. В свою очередь «Атлетико» тоже садился при обороне в 4−4−2 — Гризманн и Сёрлот оставались впереди, а Альварес садился ниже на левом фланге при обороне. В редких случаях даже опускался пятым в линию защиты.

Первый тайм получился небогатым на события. Как и ожидалось, болельщики «Атлетико» обильно освистывали Винисиуса. Бразилец в свою очередь как зарабатывал штрафные, так и падал на газон без значительного воздействия. 30-летний судья Матео Бускетс Феррер впервые получил игру такого уровня (он всего лишь второй сезон судит Ла Лигу), но неплохо справлялся с оценкой эпизодов.

До перерыва опасных моментов команды создали не так много. Несколько раз издали приложился Вальверде — и с игры, и со штрафного, который заработал, само собой, Винисиус. С бразильцем был связан другой забавный эпизод — нападающего в первом тайме обвёл вратарь Облак в своей штрафной. Пожалуй, ещё можно отметить Сёрлота, но не с лучшей стороны. Форвард несколько раз проигнорировал партнёров, которые находились в голевой позиции.

Во втором тайме у «Атлетико» вышел Лино, команда перестроилось на игру в пять защитников и… сразу пропустила. Причём именно Лино не успел заблокировать удар Милитао. После розыгрыша штрафного и навеса Винисиуса почему-то все забыли про защитника «Реала» на дальней штанге, а он мощно зарядил по воротам с близкой дистанции.

Вскоре, на 67-й минуте, матч пришлось прервать. Дело в том, что Куртуа, празднуя гол, помахал рукой фанатам «Атлетико». Во вратаря полетели зажигалки, которые он вручил главному судье. Затем Куртуа пошёл выполнять удар от ворот, и в него снова полетели зажигалки. Арбитр решил прервать матч на 20 минут, а Коке, Хименес и Симеоне пошли общаться с фанатами (часть из них была в балаклавах). Очевидно, игроки и тренер «Атлетико» попросили болельщиков больше не кидать предметы в Облака.

После 20-минутной паузы игра продолжилась. Тяжело сказать, кому дополнительный перерыв пошёл на пользу. Даже ведя в один мяч, «Реал» создавал не меньше моментов, чем соперник. Возможно, сказалось, что у «Атлетико» было на два дня меньше для подготовки к дерби. Правда, у Лино был неплохой момент, чтобы сравнять счёт, но Куртуа достал мяч из ближней девятки.

Судья добавил к матчу восемь минут, и компенсированное время оказалось самым событийным во всём матче. На 90+5-й минуте «Атлетико» всё-таки сравнял счёт. Галан отдал проникающую передачу, а вышедший на замену Корреа обыграл вратаря и с трудом, но протолкнул мяч в ворота (ему чуть-чуть помог Милитао). Затем благодаря VAR прямую красную карточку получил Льоренте за игру шипами в голень Франу Гарсии. А на последних секундах Тчуамени хотел сыграть головой в мяч, но попал по затылку Ле Норману. Судя по судорогам, тому было крайне больно. На этом матч закончился. «Реал» потерял два очка, но продлил беспроигрышную серию до 40 матчей.

Григорий Телингатер

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 8
29.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Анхель Корреа
90+5′
Реал
Эдер Милитау
(Винисиус Жуниор)
64′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
24
Робен Ле Норман
63′
5
Родриго де Пауль
14
Маркос Льоренте
90+8′
7
Антуан Гризманн
16
Науэль Молина
46′
6
Коке
23
Рейнилдо Мандава
75′
15
Хави Галан
4
Конор Галлахер
70′
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
56′
12
Самуэл Лино
19
Хулиан Альварес
75′
75′
17
Родриго Рикельме
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Лука Модрич
40′
86′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
88′
16
Эндрик
11
Родригу
90′
20
Франсиско Гарсия
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь