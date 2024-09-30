Дерби Мадрида — огнище и скандалище! Фанаты прервали матч, а «Атлетико» забил на 90+5-й

Судья добавил к матчу восемь минут, и компенсированное время оказалось самым событийным во всём матче. На 90+5-й минуте «Атлетико» всё-таки сравнял счёт. Галан отдал проникающую передачу, а вышедший на замену Корреа обыграл вратаря и с трудом, но протолкнул мяч в ворота (ему чуть-чуть помог Милитао). Затем благодаря VAR прямую красную карточку получил Льоренте за игру шипами в голень Франу Гарсии. А на последних секундах Тчуамени хотел сыграть головой в мяч, но попал по затылку Ле Норману. Судя по судорогам, тому было крайне больно. На этом матч закончился. «Реал» потерял два очка, но продлил беспроигрышную серию до 40 матчей.