Каррера не тянет серию С, его возвращение в «Спартак» стало бы провалом. Мнение Алексея Дурново

На этом фоне самые горячие фанаты красно-белых заговорили о том, не вернуть ли Карреру в «Спартак»… Чемпионский сезон был чудом. Это та самая сказка про владельца, который умеет считать деньги, который не пожелал увольнять только что нанятого специалиста по обороне, не взятого старым другом в «Челси», и назначил его главным. Вопреки спортивной логике, но в соответствии с логикой финансовой. И все получилось… Вот только повторить сказку не получится. И если Каррера вернется, «Спартак» получит не сезон 2016-/17, а осень 2018-го: ПАОК, «Рапид», «Арсенал»… тульский.