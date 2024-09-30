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Луис Энрике впервые прокомментировал отстранение Дембеле

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле был исключен из заявки парижан на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Источник: Getty Images

Сообщалось, что у француза возник конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике, который на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с отстранением Дембеле.

«Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю эту неделю важной, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Я отстранил его и хочу лучшего для команды. Я не собираюсь делать из этого мыльную оперу. Между нами не было никакой ссоры — это неправда. Есть проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но нет проблем между игроком и тренером», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

В нынешнем сезоне Дембеле в 7 матчах забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится в Лондоне 1 октября.

ПСЖ
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