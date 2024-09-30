Луис Энрике впервые прокомментировал отстранение Дембеле

«Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю эту неделю важной, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Я отстранил его и хочу лучшего для команды. Я не собираюсь делать из этого мыльную оперу. Между нами не было никакой ссоры — это неправда. Есть проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но нет проблем между игроком и тренером», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.