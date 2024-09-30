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Жена капитана «Ман Сити» готова простить измену за 15 млн фунтов

Жена защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер готова простить футболисту его измену, если футболист заплатит ей £15 млн, передает The Sun.

Источник: Getty Images

Килнер подала на развод после того, как любовница Уокера модель Лорин Гудмен сообщила Килнер о рождении их второго совместного с Уокером ребенка.

Килнер уже получила юридическую консультацию, узнав, что может претендовать на половину состояния футболиста. По предварительным оценкам, речь идет о £27 млн.

Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Англии он дошел до финала чемпионата Европы — 2020, в котором его команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти. В 2024 году Англия в финале Евро уступила Испании.

Манчестер Сити