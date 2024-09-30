Жена капитана «Ман Сити» готова простить измену за 15 млн фунтов

Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Англии он дошел до финала чемпионата Европы — 2020, в котором его команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти. В 2024 году Англия в финале Евро уступила Испании.