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Гол Роналду принёс «Аль-Насру» первую победу в нынешнем розыгрыше азиатской ЛЧ

Завершился матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречались саудовский «Аль-Наср», за который играет звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Райян» из Катара.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для «Аль-Насра» это первая победа в текущем розыгрыше азиатской ЛЧ.

В составе хозяев отличились Садио Мане и Криштиану Роналду. Гости ответили точным ударом Рожера Круга.

Примечательно, лишь в одном из матчей текущего сезона 39-летний форвард Криштиану Роналду не забил. Проходила эта игра в рамках чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» из Джидды. В остальных семи у Роналду есть хотя бы один забитый гол в ворота соперников.