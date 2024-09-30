Гол Роналду принёс «Аль-Насру» первую победу в нынешнем розыгрыше азиатской ЛЧ

Примечательно, лишь в одном из матчей текущего сезона 39-летний форвард Криштиану Роналду не забил. Проходила эта игра в рамках чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» из Джидды. В остальных семи у Роналду есть хотя бы один забитый гол в ворота соперников.