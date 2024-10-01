Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей

У россиянина был шанс уйти с поля «сухим», но на 75-й минуте он не отразил удар Арно Калимуэндо с пенальти. Неплохой матч от Сафонова, однако пока Матвей не чувствует себя уверенно на 100%. Периодически вместо короткой передачи защитникам он предпочитает вынести мяч далеко вперёд. Хотя тренер «ПСЖ» Луис Энрике догматично требует от вратарей разыгрывать, а не выбивать.