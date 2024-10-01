«Атланта» признала гол Миранчука в ворота «Интер Майами» голом месяца

Матч прошел 18 сентября в Атланте и завершился вничью — 2:2. Миранчук отличился на 84-й минуте и спас свою команду от поражения. Для него этот гол стал дебютным в составе американского клуба.
«Из ниоткуда», — говорится в подписи «Атланты» к видео с голом Миранчука, который ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под крестовину ворот «Интер Майами».
Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» летом за 12 млн евро. В шести матчах за американскую команду россиянин забил два гола.