Холанд, Фоден и Сака — самые дорогие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом чемпионата Англии. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился вингер «горожан» Филип Фоден (€ 150 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков АПЛ крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, оценивающийся в € 140 млн.