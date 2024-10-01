Холанд, Фоден и Сака — самые дорогие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом чемпионата Англии. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился вингер «горожан» Филип Фоден (€ 150 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков АПЛ крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, оценивающийся в € 140 млн.
Десять самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
- Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 150 млн.
- Букайо Сака («Арсенал») — € 140 млн.
- Родри («Манчестер Сити») — € 130 млн.
- Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
- Мартин Эдегор («Арсенал») — € 110 млн.
- Коул Палмер («Челси») — € 90 млн.
- Бруно Гимарайнс («Ньюкасл») — € 85 млн.
- Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн.
- Луис Диас («Ливерпуль») — € 80 млн.