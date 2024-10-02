Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?

Но давайте сухо, пока не приплетая Родри и Джуда, оценим сезон Винисиуса и попробуем ответить на вопрос из предыдущего абзаца. Сразу надо сказать, что лучший отрезок пришелся уже на 2024 год. Объяснение элементарное: с августа до конца 2023-го бразилец из-за двух травм пропустил 14 матчей. Или 75 дней — больше, чем за всю карьеру до этого. Мучало бедро, сначала Вини вылетел на месяц. Вернулся, продержался 13 матчей за Мадрид и сборную — и снова лазарет, теперь на полтора месяца. К тому моменту на счету футболиста было шесть голов и четыре ассиста.