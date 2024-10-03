В «Барселону» пришел вратарь-пенсионер, легенда «Реала» не хочет помогать клубу. Трансферы и слухи дня

Щенсны официально вернулся
Бывший вратарь «Арсенала», «Рома», «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны стал игроком «Барселоны». Каталонский клуб подписал с 34-летним голкипером контракт сроком до 30 июня 2025 года. Большую роль в переговорах сыграл форвард «Барсы» Роберт Левандовски.
— Я уже был на пенсии, когда Роберт позвонил мне. Сначала я не был готов к новым вызовам, но семья и друзья уговорили принять это предложение. Роберт сыграл важную роль, ведь он нашел способ убедить меня вернуться в футбол, — цитирует Щенсны Football Espana.
В конце августа поляк объявил о завершении карьеры, но изменил решение по просьбе «Барселоны». Каталонцы в его лице нашли замену Марку-Андре тер Штегену, который получил серьезную травму.
Тикнизян не собирался в Испанию
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал интерес к защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну со стороны «Севильи». Сообщалось, что испанцы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Однако переход так и не состоялся.
— Насколько был серьезен интерес? Не серьезен. Сам Наир говорил, что если будет серьезный интерес для клуба и для него, тогда мы вместе будем рассматривать. Пока об этом даже говорить смысла нет, — заявил Нагорных в интервью «Известиям».
В текущем сезоне 25-летний Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 13 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 6,5 млн евро.
Николсон остается в России
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2) рассказал о своем ближайшем будущем.
— Хочу, чтобы команда была как можно выше в турнирной таблице. Я очень счастлив, даже несмотря на то, что пока не так много забиваю. Я стараюсь давать команде энергию. Это идет на пользу партнерам. Останусь ли в команде? Да, до конца сезона я буду в «Спартаке», — передает слова Николсона корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Шамар играет в «Спартаке» с февраля 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний ямаец на правах аренды выступал за «Клермон» в чемпионате Франции.
Полузащитник «Реала» может уехать в Англию
Мадридский «Реал» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Орельену Тчуамени, утверждает Fichajes. Наибольшую заинтересованность в услугах 24-летнего француза проявляет «Ливерпуль».
«Реал» приобрел Тчуамени у «Монако» летом 2022 года за 80 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 100 млн евро.
В нынешнем сезоне Орельен провел семь матчей за «Реал». Однако результативными действиями он не отличился. В сентябре француз ненадолго выбыл из строя, травмировав левую ногу.
Чемпион мира не будет помогать Анчелотти в «Реале»
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос, завершивший карьеру летом 2024 года, признался, что не планирует присоединяться к тренерскому штабу сливочных. Немец планирует открыть молодежную академию в Мадриде.
— Не знаю, считают ли в «Реале», что это будет круто, если я заскочу однажды и скажу, что хочу присоединиться к ним. Есть риск, что Карло скажет мне: «Теперь оставайся здесь». Прямо сейчас мне не хочется тренировать взрослых, — сказал Кроос в интервью Diario AS.
За «Реал» Кроос провел 465 матчей и забил 28 мячей. Вместе с испанской командой немец пять раз выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четыре раза — Ла Лигу, а также множество других турниров. Кроме того, у Тони есть успехи в составе «Баварии». В 2014 году полузащитник выиграл чемпионат мира вместе со сборной Германии.
Автор: Дмитрий Панов