В «Барселону» пришел вратарь-пенсионер, легенда «Реала» не хочет помогать клубу. Трансферы и слухи дня

— Хочу, чтобы команда была как можно выше в турнирной таблице. Я очень счастлив, даже несмотря на то, что пока не так много забиваю. Я стараюсь давать команде энергию. Это идет на пользу партнерам. Останусь ли в команде? Да, до конца сезона я буду в «Спартаке», — передает слова Николсона корреспондент Sport24 Андрей Бабич.