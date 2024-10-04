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Победным камбэком обернулся матч «Актобе» — «Кайрат» в КПЛ

Футболисты «Актобе» добились волевой победы над «Кайратом» в 22-м туре чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 2:1. Основные события развернулись во втором тайме.

Первыми успеха добились гости усилиями Валерия Громыко на 51-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Фредди Гондолы и Идриса Умаева на 82-й и 88-й минутах соответственно.

После этой виктории актюбинцы с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице, алматинцы, имея в активе 35 баллов, находятся на четвертой позиции.

В 23-м туре, 19 октября, «Кайрат» дома примет «Туран», тогда как «Актобе» пропускает тур.

Актобе
2:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 22-й тур
4.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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