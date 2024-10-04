Победным камбэком обернулся матч «Актобе» — «Кайрат» в КПЛ

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 2:1. Основные события развернулись во втором тайме.
Первыми успеха добились гости усилиями Валерия Громыко на 51-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Фредди Гондолы и Идриса Умаева на 82-й и 88-й минутах соответственно.
После этой виктории актюбинцы с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице, алматинцы, имея в активе 35 баллов, находятся на четвертой позиции.
В 23-м туре, 19 октября, «Кайрат» дома примет «Туран», тогда как «Актобе» пропускает тур.