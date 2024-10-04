Расизм по-фински. Из-за кричалок в адрес россиян даже пришлось остановить футбольный матч

Матч второго дивизиона чемпионата Финляндии по футболу между ТПС и «Яро» был прерван из-за расистских кричалок в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Болельщики оскорбляли спортсменов из-за их российского гражданства.
Что произошло
Команды встречались вечером 3 октября. ТПС разгромил соперника (3:0), но в конце первого тайма игру остановили из-за поведения фанатов хозяев. С трибун неслись расистские оскорбления в адрес футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева, имеющих в том числе паспорт РФ.
По словам спортивного директора клуба Тобиаса Странда, такое же поведение болельщиков было замечено и на первой встрече команд в сезоне, которая прошла 2 июня и закончилась минимальной победой ТПС (1:0).
Сергей Еременко — младший брат бывшего футболиста ЦСКА, «Рубина» и других российских клубов Романа. Он выступал за молодежные сборные Финляндии, но потом поменял спортивное гражданство, чтобы не считаться в России легионером. Футболист играл за «Спартак-2» и «Оренбург», однако ни разу не вышел на поле в РПЛ.
Сергей Лазарев — основной вратарь «Яро». Он является гражданином России и тоже ранее числился в «Спартаке-2». В январе 2020-го Лазарев переехал в Финляндию.
Как отреагировали
Службы правопорядка на стадионе вычислили семерых болельщиков ТПС, выкрикивающих расистские оскорбления, и удалили их с матча.
«Приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно команде “Яро”. Нам стыдно и жаль, что игроки команды во второй раз подверглись расистским высказываниям в матче с нами. У нас полная нетерпимость к расизму, и люди, которые ведут себя расистским или неподобающим образом, не приветствуются в ТПС», — выступил с заявлением на официальном сайте спортивный директор клуба Ким Экроос.
Также в заявлении говорится, что, несмотря на отсутствие системы запретов на посещение стадионов, ТПС будет продолжать удалять болельщиков, выкрикивающих расистские оскорбления. В случае, если нарушителей удастся идентифицировать, им все же не разрешат присутствовать на домашних матчах команды.
«Команды должны понести серьезное наказание, которое действительно ощущается. Одним из вариантов может быть проведение следующего домашнего матча без зрителей. Так поступают на международном уровне», — заявил Странд.
Это уже не первый расистский скандал в финском футболе
Скандалы на расистской почве в последнее время в финском футболе встречаются нередко. В августе судья Мохаммад Аль-Эмара прервал игру в городе Оулу из-за оскорблений в свой адрес. Хотя семья арбитра приехала в скандинавскую страну из Саудовской Аравии, когда он был еще ребенком.
Артемий Кутейников