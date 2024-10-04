Расизм по-фински. Из-за кричалок в адрес россиян даже пришлось остановить футбольный матч

«Приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно команде “Яро”. Нам стыдно и жаль, что игроки команды во второй раз подверглись расистским высказываниям в матче с нами. У нас полная нетерпимость к расизму, и люди, которые ведут себя расистским или неподобающим образом, не приветствуются в ТПС», — выступил с заявлением на официальном сайте спортивный директор клуба Ким Экроос.