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Гвардиола резко отреагировал на просьбу ФИФА играть сильнейшими футболистами на КЧМ-2025

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что он думает о регламенте обновлённого формата клубного чемпионата мира, настаивающем на том, чтобы команды, участвующие в турнире, задействовали своих сильнейших футболистов.

Источник: Getty Images

«Кто является сильнейшими игроками? ФИФА скажет мне вместо футболистов, кто из них более сильный? Я этого не понимаю. Мы отправимся туда всем составом. Сильнее — это значит в хорошей форме прямо сейчас. Возможно, сильнейшие игроки, по их мнению, на текущий момент действительно плохи, что может быть обусловлено множеством причин: личными, физическими, травмами. Не собираюсь говорить перед матчами, какие футболисты выйдут на поле, я решу это сам», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Манчестер Сити