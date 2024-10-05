ПАОК лишил части зарплаты Оздоева, Чалова и других игроков. У клуба три поражения подряд

Коллектив румына Рэзвана Луческу (сын Мирчи Луческу) с 25 сентября по 3 октября проиграл в дерби «Арису» (0:1), а также потерпел два поражения на старте основного раунда Лиги Европы — на выезде от турецкого «Галатасарая» (1:3) и дома от румынского «Стяуа» (0:1), который играл в меньшинстве с 56-й минуты.