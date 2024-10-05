Тренер «ПСЖ» попросил перестать критиковать Доннарумму

Ранее итальянский голкипер пропустил три матча из-за травмы. В отсутствие Доннаруммы место основного вратаря занимал россиянин Матвей Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В трех матчах он пропустил два мяча, помог команде одержать две победы и один раз сыграть вничью. Третьим вратарем парижской команды является испанец Арнау Тенас, который подписал контракт с «ПСЖ» летом 2023 года. За это время он провел шесть матчей и пропустил семь мячей.