Тренер «ПСЖ» попросил перестать критиковать Доннарумму

Ранее газета L'Equipe сообщала, что Доннарумма может лишиться места основного вратаря из-за неудачной игры в матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (0:2). После матча Энрике заявил, что Доннарумма, как и остальные футболисты, показал крайне низкий уровень игры.
«Я единственный, кто виноват в поражениях. Когда мы проигрываем, странно было бы ругать одного игрока. Все часто критикуют Доннарумму. Пожалуйста, оставьте его в покое и лучше ругайте меня. Поражения касаются всего коллектива, а не только его», — приводит слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.
Ранее итальянский голкипер пропустил три матча из-за травмы. В отсутствие Доннаруммы место основного вратаря занимал россиянин Матвей Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В трех матчах он пропустил два мяча, помог команде одержать две победы и один раз сыграть вничью. Третьим вратарем парижской команды является испанец Арнау Тенас, который подписал контракт с «ПСЖ» летом 2023 года. За это время он провел шесть матчей и пропустил семь мячей.