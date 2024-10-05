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Роналду призвал «Аль-Наср» купить звезду клуба АПЛ

39-летний португалец Криштиану Роналду предложил своему клубу саудовскому «Аль-Насру» обратить внимание на полузащитника «Манчестера Сити» Кевина де Брюйне, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Роналду продолжает демонстрировать свою значимость для «Аль-Насра» не только на поле, но и за его пределами.

По слухам, звездный португалец активно участвует в обсуждениях трансферной стратегии клуба. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Daily Mirror, Роналду предложил руководству «Аль-Насра» обратить внимание на полузащитника «Манчестер Сити».

По мнению Роналду, этот трансфер может вывести команду на новый уровень и сделать ее лидером в Саудовской Аравии. Сообщается, что клуб готов предложить де Брюйне невероятные условия — зарплату около 1 миллиона фунтов в неделю.

Сам бельгиец ранее не исключал возможности переезда в Саудовскую Аравию, что делает этот переход вполне реальным.

Манчестер Сити