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Арне Слот установил уникальное достижение в истории «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером в истории «Ливерпуля», который выиграл первые 9 матчей из 10, сообщает Squawka.

Источник: Getty Images

Нидерландский специалист опередил по этому показателю Уильяма Баркли (8), Джона Маккенну (7) и Боба Пейсли (7).

Также сообщается, что Слот первый тренер «Ливерпуля», одержавший победы в своих первых четырёх выездных матчах АПЛ.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз выступил вничью и 24 раза уступил.

Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Диогу Жота
(Коди Гакпо)
9′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
8
Джефферсон Лерма
71′
10
Эбере Эзе
7
Исмаила Сарр
74′
9
Эдвард Нкетиа
76′
3
Тайрик Митчелл
60′
19
Уилл Хьюз
73′
12
Даниэль Муньос
17′
17
Натаниэл Клайн
27
Тревор Чалоба
89′
18
Даити Камада
20
Адам Уортон
60′
14
Жан-Филипп Матета
Ливерпуль
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
18
Коди Гакпо
31′
20
Диогу Жота
1
Алиссон
79′
56
Витезслав Ярош
21
Константинос Цимикас
80′
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
43′
46′
8
Доминик Собослаи
17
Кертис Джонс
89′
3
Ватару Эндо
11
Мохамед Салах
72′
7
Луис Диас
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
6
Фолы
16
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии: таблица и календарь