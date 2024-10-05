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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.

У гостей забили Андреас Перейра и Родриго Мунис. В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Матео Ковачич, также отличился вингер Жереми Доку.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Фулхэм» заработал 11 очков и располагается на шестой строчке в таблице.

Манчестер Сити
3:2
Первый тайм: 1:1
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Марку Силва
Голы
Манчестер Сити
Матео Ковачич
32′
Матео Ковачич
(Бернарду Силва)
47′
Жереми Доку
(Рико Льюис)
82′
Фулхэм
Андреас Перейра
(Рауль Хименес)
26′
Родригу Мунис
(Рис Нелсон)
88′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
90+3′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
90+5′
9
Эрлин Бреут Холанн
25
Мануэль Аканджи
62′
2
Кайл Уокер
19
Илкай Гюндоган
89′
27
Матеус Нунес
10
Джек Грилиш
62′
11
Жереми Доку
47
Фил Фоден
79′
5
Джон Стоунс
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
64′
5
Йоахим Андерсен
33
Энтони Робинсон
20
Саша Лукич
11
Адама I Траоре
2
Кенни Тете
77′
21
Тимоти Кастань
16
Сандер Берге
69′
10
Том Кэрни
18
Андреас Перейра
65′
32
Эмил Смит-Роу
7
Рауль Хименес
78′
9
Родригу Мунис
17
Алекс Ивоби
77′
19
Рис Нелсон
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
4
Фолы
9
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь