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«Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Саутгемптон».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.

На 55-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Кэмерон Арчер. Спустя три минуты ответный мяч «Арсенала» забил полузащитник Кай Хаверц. Затем на 69-й минуте игры увеличил преимущество хозяев Габриэл Мартинелли. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил форвард Букайо Сака — 3:1.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав одно очко. В следующем туре «Арсенал» проведёт встречу с «Борнмутом» (19 октября), а «Саутгемптон» — с «Лестером» (19 октября).

Арсенал
3:1
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Рассел Мартин
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
58′
Габриел Мартинелли
(Букайо Сака)
68′
Букайо Сака
88′
Саутгемптон
Кэмерон Арчер
(Матеуш Фернандеш)
55′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
33
Риккардо Калафьори
90′
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
85′
18
Такэхиро Томиясу
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
61′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
61′
11
Габриел Мартинелли
30
Рахим Стерлинг
61′
19
Леандро Троссар
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
23′
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
35
Ян Беднарек
34′
4
Флинн Даунс
7
Джо Арибо
33
Тайлер Диблинг
38′
3
Райан Мэннинг
74′
9
Адам Армстронг
16
Юкинари Сугавара
90′
21
Чарли Тэйлор
18
Матеуш Фернандеш
74′
32
Пол Онуачу
11
Росс Стюарт
27′
19
Кэмерон Арчер
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
10
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Саутгемптон
Чемпионат Англии: таблица и календарь