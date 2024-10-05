«Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ

После семи сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав одно очко. В следующем туре «Арсенал» проведёт встречу с «Борнмутом» (19 октября), а «Саутгемптон» — с «Лестером» (19 октября).