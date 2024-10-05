Дортмундская «Боруссия» проиграла «Униону», а «Байер» упустил победу с «Хольштайном»

«Байер» в Леверкузене вел в матче с «Хольштайном» 2:0 к восьмой минуте после голов Виктора Бонифасе (4) и Йонаса Хофмана (8), но потом команда из Киля сумела отыграться — отличились Максим Гешвилл (45+5) и Янн-Фите Арп с пенальти (69).