Хет-трик Маркуса Тюрама принес «Интеру» победу над «Торино» в матче 7-го тура Серии А

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев поля.
В составе хозяев главным героем встречи стал нападающий Маркус Тюрам, который записал на свой счёт три забитых мяча. Гости ответили точными ударами форварда Дувана Сапаты и полузащитника Николы Влашича (с пенальти).
Отметим, что туринцы с 20-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Гильермо Марипана.
«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.