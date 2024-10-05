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Хет-трик Маркуса Тюрама принес «Интеру» победу над «Торино» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Интер» и «Торино».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев главным героем встречи стал нападающий Маркус Тюрам, который записал на свой счёт три забитых мяча. Гости ответили точными ударами форварда Дувана Сапаты и полузащитника Николы Влашича (с пенальти).

Отметим, что туринцы с 20-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Гильермо Марипана.

«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.

Интер
3:2
Первый тайм: 2:1
Торино
Футбол, Италия, Тур 7
5.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Паоло Ваноли
Голы
Интер
Маркус Тюрам
(Алессандро Бастони)
25′
Маркус Тюрам
(Франческо Ачерби)
35′
Маркус Тюрам
60′
Торино
Дуван Сапата
(Гвидас Гинейтис)
36′
Никола Влашич
86′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
32
Федерико Димарко
16
Давиде Фраттези
20
Хакан Чалханоглу
10
Лаутаро Мартинес
31
Янн Биссек
37′
46′
28
Бенжамен Павар
36
Маттео Дармиан
68′
2
Дензел Дюмфрис
95
Алессандро Бастони
82′
6
Стефан де Врей
22
Генрих Мхитарян
77′
7
Петр Зелиньски
9
Маркус Тюрам
68′
99
Мехди Тареми
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
4
Себастьян Валюкевич
90+2′
13
Гильермо Марипан
20′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
23
Сауль Коко
77
Кароль Линетти
58′
20
Валентино Лазаро
62′
27
Мергим Войвода
28
Самуэле Риччи
83′
10
Никола Влашич
66
Гвидас Гинейтис
62′
8
Иван Илич
18
Че Адамс
32′
5
Адам Масина
91
Дуван Сапата
84′
7
Янн Карамо
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
0
5
Фолы
6
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
Торино
Чемпионат Италии: таблица и календарь