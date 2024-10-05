Хет-трик Маркуса Тюрама принес «Интеру» победу над «Торино» в матче 7-го тура Серии А

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев поля.