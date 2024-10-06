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«Реал» обыграл «Вильярреал» и догнал «Барселону» по очкам

Мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче девятого тура испанской Ла Лиги.

Источник: Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме счет открыл уругвайский полузащитник Федерико Вальверде на 14-й минуте, а во втором отличился бразильский нападающий команды Винисиус Жуниор на 73-й минуте.

После девяти встреч «Реал» занимает вторую строчку в чемпионате Испании. У коллектива 21 очко — столько же, сколько и у лидирующей «Барселоны». Однако, каталонцы еще не провели свой матч в девятом туре.

В следующей встрече чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Вильярреал» так же дома сразится с «Хетафе». Матч пройдет 20 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом Испании является «Реал Мадрид». В 38 матчах прошлого сезона команда набрала 95 очков. Второе место заняла «Барселона» (85), третье — «Жирона» (81).

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 9
5.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Лука Модрич)
14′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
73′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
71′
3
Эдер Милитау
10
Лука Модрич
90′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
79′
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
71′
11
Родригу
Вильярреал
13
Диего Конде
2
Логан Коста
17
Кико Фемения
33′
18
Папе Гей
14
Санти Комесанья
15
Тьерно Барри
3
Рауль Альбиоль
68′
4
Эрик Байи
23
Серхи Кардона
86′
12
Хуан Бернат
10
Даниэль Парехо
79′
20
Рамон Терратс
16
Алекс Баэна
68′
11
Ильяс Ахомах
19
Николя Пепе
68′
21
Йереми Пино
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
7
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Вильярреал
Чемпионат Испании: таблица и календарь