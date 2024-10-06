Слот ставит рекорд, «Интер» нокаутировал команду Ваноли, успех «Реала» омрачила травма Карвахаля

А вот поражение «Боруссии» в Берлине не удивляет. Во-первых, «Унион» в этом сезоне расположился недалеко от лидирующей группы и уже добился нулевой ничьей с «Лейпцигом». Во-вторых, дортмундцам непросто дается игра на два фронта. В Лиге чемпионов у них две победы с крупным счетом, вслед за которыми следовала осечка в национальном первенстве. Так, после 3:0 с «Брюгге», случились унизительные 1:5 от «Штутгарта», а после проигрыша в Берлине возникает ощущение, что все свои голы команда Нури Шахина забила в ворота «Селтика» (7:1). Поразил цель только попавший в угол защитник Рюерсон. А у хозяев счет с пенальти открыл Фогт — автор самой длиной в истории бундеслиги безголевой серии. Защитник не забивал на протяжении 275 матчей! Уникальность данной истории заключается в том, что прошлый раз — 18 октября 2014 года — выступавший в ту пору за «Кельн» Фогт тоже поразил ворота «Боруссии». Выиграв все матчи в Дортмунде, «шмели» ужасно играют на чужих полях (=1−2).