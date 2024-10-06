Миранчук в США — снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя

С первых минут «Атланта» захватила инициативу. Особенно активен был колумбиец Эдвин Москера, который забил красивый гол в ворота «Ред Буллз» буквально две недели назад. Нельзя сказать, что гости приехали на игру без мотивации. Да, они гарантировали себе выход в плей-офф, но ещё они сохраняют шансы на четвёртое место, которое намного выгоднее с точки зрения турнирных амбиций, чем нынешнее шестое. Поэтому временами гости совершали опасные контратаки и трижды за первый тайм были очень близки к голу.