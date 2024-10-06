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«Реал» выпустил заявление относительно травмы Винисиуса

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сделал заявление относительно травмы крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, из-за которой он был заменён на 79-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Источник: Getty Images

«После проведения медицинских тестов у нашего игрока Винисиуса Жуниора была диагностирована травма шейного отдела позвоночника. Ждём развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:

Реал