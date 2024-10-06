«Реал» выпустил заявление относительно травмы Винисиуса

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.