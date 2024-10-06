Юный белорус забивает за «Реал» — уже успел оформить покер! Испанцы выложили за него приличную сумму

В «Реале» подрастает новая звезда — 12-летний белорус Алексей Майоров, перешедший в Мадрид минувшим летом, оформил покер в матче юношеской Ла Лиги против «Сан-Бласы». Парень шикарно пробил со штрафного, потом уложил мяч в сетку с левой ноги, а во втором тайме дважды поразил ворота с рабочей правой.
В августе этого года «Реал» выложил за Майорова рекордные 120 тысяч евро — приличные деньги за 12-летнего мальчика, которому еще многое придется доказывать. Но по нему уже видно насколько он зрелый психологически и готов к сложным периодам в карьере.
«Я имел контакты с целым рядом испанских и французских клубов во главе с ПСЖ, мне говорили о “Манчестер Сити”. Но после общения с представителями “Реала” уже ни с кем не хотелось иметь дел, — говорил отец футболиста, который активно занимается делами сына. — Когда тебе говорят, что видят в твоем сыне не просто перспективного игрока, а проект, то это может подкупить любого родителя.
К сожалению, детали контакта, кроме сроков его действия, разглашать не могу. Но они отменны, поверьте мне. Условия, которые предложил “Реал”, по заверению самого клуба не имеют аналогов для столь юного футболиста. И мы очень ценим доверие, которое оказал нам королевский клуб».
При этом Алексей вполне мог оказаться в «Спартаке» или «Зените». С российскими клубами активно торговался отец футболиста:
«Отец видел в нем коммерческий проект. В свое время предлагал разным академиям: “Зениту”, “Спартаку”, “Краснодару”, — вспоминал детский тренер Майорова. — В переговорах присутствовал элемент торга. Отец выбивал для себя и сына наиболее выгодные условия.
В тренерских кругах ходили разговоры, что в академии “Спартака” отец Алексея торговался по контракту, просил работу для себя и квартиру в Москве. Но у селекционеров не было уверенности, что это хороший проспект».
В Испании Майорова уже сравнивают с Месси, но говорить о том, что он будет новой звездой мирового футбола пока рано. Алексею еще придется много работать, чтобы пробиться из детского и юношеского футбола в профессиональный.
«С его отцом мы выросли вместе. И я все уговариваю его, чтобы он был заигран за сборную. Я отцу говорю: “Твой сын должен играть за сборную Белоруссии”. А здесь сразу начинаются качели», — сказал бывший футболист сборной Белоруссии Николай Рындюк в эфире YouTube-канала «На банке».
Дмитрий Росип