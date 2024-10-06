Юный белорус забивает за «Реал» — уже успел оформить покер! Испанцы выложили за него приличную сумму

«Я имел контакты с целым рядом испанских и французских клубов во главе с ПСЖ, мне говорили о “Манчестер Сити”. Но после общения с представителями “Реала” уже ни с кем не хотелось иметь дел, — говорил отец футболиста, который активно занимается делами сына. — Когда тебе говорят, что видят в твоем сыне не просто перспективного игрока, а проект, то это может подкупить любого родителя.



К сожалению, детали контакта, кроме сроков его действия, разглашать не могу. Но они отменны, поверьте мне. Условия, которые предложил “Реал”, по заверению самого клуба не имеют аналогов для столь юного футболиста. И мы очень ценим доверие, которое оказал нам королевский клуб».