«Реал» продлил контракт с Карвахалем сразу после тяжелой травмы колена

Карвахаль является воспитанником «Реала», также он выступал за немецкий «Байер». В составе мадридского клуба он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды стал обладателем Кубка страны, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА, пять раз — клубный чемпионат мира. Со сборной Испании Карвахаль стал победителем чемпионата Европы 2024 года.