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«Реал» продлил контракт с Карвахалем сразу после тяжелой травмы колена

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Защитник сборной Испании Дани Карвахаль продлил соглашение с мадридским «Реалом», сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: Reuters

В субботу Карвахаль со слезами покинул на носилках поле в концовке домашнего матча девятого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0). Как в воскресенье сообщил «Реал», у 32-летнего футболиста выявлены разрыв передней крестообразной связки колена, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. В ближайшие дни его прооперируют.

Новый контракт Карвахаля с «королевским клубом» рассчитан до лета 2026 года.

«Реал» хочет показать Карвахалю всю свою поддержку и любовь и желает ему скорейшего выздоровления, чтобы мы могли снова наслаждаться его игрой на поле как можно скорее", — говорится в заявлении клуба.

Карвахаль является воспитанником «Реала», также он выступал за немецкий «Байер». В составе мадридского клуба он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды стал обладателем Кубка страны, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА, пять раз — клубный чемпионат мира. Со сборной Испании Карвахаль стал победителем чемпионата Европы 2024 года.

Реал