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«Ювентус» упустил победу над «Кальяри» в концовке матча 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Кальяри».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, реализовавший 11-метровый удар. Гости отыгрались на 88-й минуте, также забив с пенальти. Гол забил форвард Рэзван Марин.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 13 очков. Команда Тьяго Мотты поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с шестью очками идёт на 15-й строчке.

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 7
6.10.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Давиде Никола
Голы
Ювентус
Душан Влахович
15′
Кальяри
Рэзван Марин
88′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
84′
7
Франсишку Консейсау
75′
89′
9
Душан Влахович
37
Николо Савона
56′
70′
6
Данилу
5
Мануэль Локателли
62′
16
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
46′
21
Николо Фаджоли
19
Кефрен Тюрам
33′
62′
26
Дуглас Луис
51
Самуэль Мбангула
77′
15
Кенан Йылдыз
Кальяри
22
Симоне Скуффет
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
88′
28
Габриэле Дзаппа
33
Адам Оберт
91
Роберто Пикколи
3
Томмазо Ауджелло
57′
70
Джанлука Гаэтано
8
Мишель Ндари Адопо
77′
14
Алессандро Дейола
90+6′
10
Николас Виола
57′
77
Зиту Лувумбу
19
Надир Зортеа
76′
80
Кингстон Мутандва
29
Антуан Макумбу
65′
18
Рэзван Марин
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
12
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Кальяри
Чемпионат Италии: таблица и календарь