«Ювентус» упустил победу над «Кальяри» в концовке матча 7-го тура Серии А

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, реализовавший 11-метровый удар. Гости отыгрались на 88-й минуте, также забив с пенальти. Гол забил форвард Рэзван Марин.